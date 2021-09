Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Lufthansa

HALLE (dpa-AFX) - 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Lufthansa

Die Pandemie hat einiges verändert. Die Lockdowns haben gezeigt, dass viele Geschäfte auch ohne aufwendige Dienstreisen erledigt werden können. Und die Klimadebatte hat viele Verbraucher zum Nachdenken gebracht, ob es wirklich sein muss, Weihnachten beispielsweise in Florida zu feiern. Die Lufthansa tut gut daran, den Ball flach zu halten. Noch besser wäre, eine nachhaltige Unternehmensstrategie zu entwickeln. So würde ein verstärkter Einsatz moderner sparsamer Flugzeuge, die am besten Kerosin verbrennen, das mit Öko-Strom hergestellt wird, nicht nur dem Klima dienen./zz/DP/zb