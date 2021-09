Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu 2G-Regeln

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu 2G-Regeln

Man sollte meinen, dass die Politik in der Corona-Krise genug Glaubwürdigkeit verspielt hat. Deshalb sollte sie den 2G-Geist wieder in die Flasche verbannen. Die Corona-Impfung als freie Entscheidung hinzustellen, dann aber Menschen ohne den Willen dazu die Teilhabe an Leben und Arbeit unmöglich zu machen gehört sich nicht. Der Hintergedanke, der da mitschwingt, ist auch unrealistisch. Das Virus zu eliminieren kann kein Ziel mehr sein, schon weil Geimpfte es in erheblichem Maße selbst übertragen. Anders gesagt: Mit frischem Test kann ein ungeimpfter Restaurantbesucher weniger ansteckend sein als sein Sitznachbar mit Impfung, aber ohne Test. Worin soll die Grundlage bestehen, beide verschieden zu behandeln, wenn es nicht um Schikane geht?/al/DP/zb