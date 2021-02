Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona-Gipfel/Lockerungen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona-Gipfel/Lockerungen:

"Die Infektionszahlen gehen zurück, die Geduld und das Verständnis der Menschen, sich weiter zu beschränken, aber ebenfalls. Es ist dringend nötig, dass von der nächsten Bund-Länder-Konferenz ein klares Lockerungssignal ausgeht. Den älteren Schuljahrgängen sollte es wie Grundschülern ermöglicht werden, zumindest wechselweise in die Schulen zu gehen, Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie müssen unter strengen Hygieneauflagen wieder öffnen dürfen, und im Privaten gehört die unsägliche Ein-Personen-Regel ersetzt. All das scheint möglich, ohne das Erreichte aufs Spiel zu setzen. Am Ende ist eine leichte, aber merkliche Lockerung der Corona-Fesseln angezeigt, auch um sozialen Sprengstoff nicht explodieren und ganze Wirtschaftszweige über die Klinge springen zu lassen."/yyzz/DP/he