Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Staatsschulden/Corona

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Staatsschulden/Corona:

"Dieses Staatsdefizit war zu erwarten. Die Corona-Maßnahmen des Staates konnten zu keinem anderen Resultat führen. Sicher kann und soll der Staat in schwierigen Lagen intervenieren. Aber mit Augenmaß. Nicht in Panik. Nicht mit der Gießkanne, die heute eher zu einem Feuerwehrschlauch geworden ist. Und irgendwann muss Schluss sein. Die "Bazooka" darf eben nicht ständig neu geladen werden. Irgendwann muss der Markt die Dinge richten. Ansonsten endet das in einer Staatswirtschaft, und die führt zwangsläufig zu ökonomischen Zusammenbrüchen. Das lehrt die Geschichte."/yyzz/DP/nas