Pricefx übernimmt Startup für AI-Pricing-Software Brennus Analytics

Pricefx, weltweit führender Anbieter von Cloud-Pricing Software, gab heute die Übernahme von Brennus Analytics, einem in Frankreich ansässigen Startup für AI-Pricing-Software, bekannt. Brennus nutzt modulare, proprietäre AI-Technologie zur Schaffung einzigartiger Optimierungsmöglichkeiten, die in großem Umfang auf die Herausforderungen komplexer B2B-Umgebungen anwendbar sind. Mit der Transaktion erwirbt Pricefx modernste Technologie und ein Team außergewöhnlich talentierter AI- und Data Science Professionals, die dazu beitragen sollen, die AI-Funktionalität der Preisoptimierungssoftware des Unternehmens zu beschleunigen.

„In dem schnelllebigen geschäftlichen Umfeld von heute ist es wichtiger denn je, die Preisgestaltung als Mittel zu nutzen, um Umsatz- und Gewinnziele zu erreichen“, so Marcin Cichon, CEO und Mitbegründer von Pricefx. „Dank der AI-Technologie und des reichen Pools an Talenten, die wir von Brennus übernehmen, können wir strategische Produkterweiterungen entwickeln und einen neuen Standard für die Preisoptimierung setzen. Mit Brennus bauen wir auf der beeindruckenden Dynamik auf, die Pricefx bereits in den letzten 9 Jahren geschaffen hat, um unseren Kunden schnelle, flexible und nutzerfreundliche Lösungen zu bieten. Unsere Ziele und unsere Vision bleiben unverändert: Wir nutzen unsere „Passion for Pricing“, um die beste Preisplattform der Welt zu schaffen.“

Pricefx kombiniert die Innovationen von Brennus bei der AI für die Preisgestaltung mit der Fähigkeit von Pricefx, in großem Maßstab zu produzieren und zu kommerzialisieren. Damit bringt das Unternehmen eine Lösung auf den Markt, die größer ist als die Summe ihrer Teile, sodass Pricefx in der Lage ist, die Bedürfnisse der Kunden in einem sich schnell verändernden Geschäftsklima besser zu erfüllen. Darüber hinaus ist Pricefx aufgrund des Standorts von Brennus jetzt in der Lage, seine Präsenz in Frankreich auszubauen und bestehende Kunden in der Region besser zu unterstützen.

Die Preisoptimierungssoftware von Brennus basiert auf der unter dem Namen „Adaptives Multi Agent Systems“ (AMAS) bekannten AI-Technologie. Die AMAS-Technologie ist prädiktiv, präskriptiv, transparent, schnell und flexibel. AMAS wurde in den 1990er Jahren vom Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) entwickelt und basiert auf selbstorganisierenden, autonomen Agentennetzwerken, die mit einem lebenden Organismus vergleichbar sind. Das auto-adaptive System eignet sich hervorragend für die Optimierung umfangreicher Szenarien und für kontinuierliches Lernen.

„Auf der Grundlage unserer einzigartigen AI-Technologie haben wir die effizienteste Preisoptimierungslösung am Markt entwickelt; sie kann jedoch ihr volles Potenzial nur dann entfalten, wenn sie durch eine wettbewerbsfähige Pricing-Lösung unterstützt wird. Durch den Zusammenschluss mit Pricefx steht uns der bestmögliche Partner zur Seite“, erklärte Florent Dotto, CTO von Brennus Analytics. „Unsere Technologie eignet sich hervorragend für die Massenoptimierung, und im Gegensatz zu anderen AI-Technologien wie z. B. dem maschinellen Lernen ist sie transparent, schnell, erfordert keine Einarbeitungszeit und kann bei laufendem Betrieb mit geänderten Parametern neu konfiguriert werden. Die Berechnung wird nahezu in Echtzeit ausgeführt, sodass die Benutzer jedes Preisoptimierungsszenario direkt testen können.“

Brennus Analytics wurde 2015 von Gregoire Saint-Guily, Florent Dotto, Sylvain Peyruqueou und Sylvain Rougemaille.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Dies ist die erste strategische Akquisition, die Pricefx seit dem Abschluss seiner Serie B Venture-Finanzierung im November 2019 getätigt hat.

Pricefx wurde 2011 in München gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-Pricing Software. Das Unternehmen bietet eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette, auf modernster nativer Cloud-Architektur aufgebaute Preisoptimierungs- und Managementplattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und niedrigere Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen aller Größenordnungen, aller Branchen und in allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Pricefx liefert Passion for Pricing an mehr als 100 Kunden in über 37 Ländern weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pricefx.com.

