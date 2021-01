ProAmpac kündigt einen Durchbruch in der Verpackungsindustrie an: Recycle Ready Retort Beutel

Als Antwort auf die bislang unerfüllte Nachfrage für Recycle Ready Retort Beutel, präsentiert ProAmpac, das führende Unternehmen auf dem Gebiet flexibler Verpackungen, den ProActive Recycle Ready Retort RT-3000 - die zum Patent angemeldete, bahnbrechende Produktinnovation. RT-3000 ist für die Abfüllung von Lebensmittel sowie von Tierfutter geeignet und als Standbeutel oder als 3-Siegelrandbeutel verfügbar. Unsere Produktlösung entspricht den EU- und FDA-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln in Sterilanwendung (Retort).

Als ein zum Recycling vorbereitetes Monomaterial, fokussiert sich RT-3000 auf Applikationen, wie zum Beispiel Retortanwendungen, die zurzeit nur mit schwer zu recycelnden Mehrfachverbunden abgedeckt werden können. Wie bei anderen nachhaltigen ProAmpac-Lösungen ist RT-3000 so konzipiert, dass es mit ähnlichen Abfüll- und Verarbeitungsgeschwindigkeiten läuft, wie die derzeitigen nicht recycelbaren Mehrfachverbunde.

„RT-3000 ist das neueste Mitglied der ProActive Sustainability®-Produktfamilie, einer umfassenden Reihe von Verpackungslösungen, mit deren Hilfe unsere Kunden ihre nachhaltigen Verpackungsziele erreichen können“, sagte Adam Grose, Chief Commercial Officer. „Dieses Material, welches zum Recycling bereit ist, ist eine revolutionäre Innovation - die auf der Basis des materialwissenschaftlichen Know-hows und der langjährigen Erfahrungen von ProAmpac mit der Herstellung von Retortbeutel entwickelt wurde. Die RT-3000 wurde für den Einsatz auf vorhandenen Hochgeschwindigkeits-Abfüllanlagen konstruiert, und erlaubt es somit die Effizienz dieser Maschinen vollumfänglich bei zu behalten.“

RT-3000 ist in einer transparenten und opaken Version erhältlich. Das Material besticht durch eine ausgezeichnete Steifigkeit, wodurch sich der Beutel von Konkurrenzprodukten abhebt. Zudem verfügt er über eine sehr gute Durchstich- und Knickbruchfestigkeit, die einen sicheren Vertrieb und Handhabung des Produkts gewährleisten.

„Die Produktentwicklung erstreckte sich über mehrere Jahre und beinhaltete eine erfolgreiche Validierung auf kommerziellen Hochgeschwindigkeits-Abfüllanlagen wie auch die Qualifikation in kommerziellen Retort-Autoklaven. RT-3000 bietet eine außerordentliche Thermostabilität; es besitzt hervorragenden Wiederstand gegen Verfärbungen (Anti-Staining) und gegen Fette und Öle, es lässt sich problemlos aufreißen und enthält eine exzellente Sauerstoff- und Feuchtigkeitsbarriere. RT-3000 ist beständig gegen aggressive Retorttemperaturen von bis zu 130 oC, ohne die Barriereeigenschaften negativ zu beeinflussen – dies wurde vor der Markteinführung erfolgreich getestet“, so Hesam Tabatabaei, Vice President für Produktentwicklung und Innovationen bei ProAmpac.

Mit seinem Monomaterial-Design verfügt RT-3000 über ein hohes Rückgewinnungspotential bei fortschrittlichen Recyclingtechnologien. RT-3000 ist für die Zukunft des Recyclings gut positioniert und unterstützt die Kreislaufwirtschaft vollumfänglich.

“RT-3000 wurde für eine maximale Rückgewinnung in fortschrittlichen Recyclingströmen entwickelt und unterstützt die aufkommenden Nachhaltigkeitsgesetzte in Europa sowie die Zusagen der Einzelhändler und Hersteller für mehr Monomaterialverpackungen. Wir sind zuversichtlich, dass RT-3000 gut positioniert ist, um die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden voranzutreiben” erklärt Tabatabaei.

