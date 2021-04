PROCTER & GAMBLE - Aktie reagiert positiv auf die Zahlen

The Procter & Gamble Co. - WKN: 852062 - ISIN: US7427181091 - Kurs: 137,750 $ (NYSE)

The Procter & Gamble Co. übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD die Analystenschätzungen von 1,19 USD. Der Umsatz liegt mit 18,1 Mrd. USD über den Erwartungen von 17,92 Mrd. USD.

JPMorgan senkt Kursziel für Procter & Gamble von $148 auf $147. Overweight.

Berenberg senkt Kursziel für Procter & Gamble von $161 auf $150. Hold.

Quelle: Guidants News

Diese Zahlen gab das Unternehmen gestern vorbörslich bekannt. Die Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von 0,83 % und behauptete sich dabei gegen einen fallenden Markt. Die Ratings stammen von heute Morgen.

Am 09. November attackierte die Aktie von Procter & Gamble den Widerstand bei 145,87 USD und markierte ein neues Allzeithoch bei 146,67 USD. Anschließend fiel der Wert aber deutlich ab. Erst bei 121,54 USD fand er am 04. März ein Tief.

Dort starte eine kurze und deutliche Rally auf ein Hoch bei 137,60 USD. In dieser Rally wurde der Abwärtstrend seit November durchbrochen. In den letzten Tagen konsolidierte der Wert auf hohem Niveau seitwärts und schloss gestern minimal über 137,60 USD.

Weitere Aufwärtsbewegung deutet sich an

Etabliert sich die Aktie von Procter & Gamble in den nächsten Tagen über 137,60 USD, dann kann die Rally seit März 2020 fortgesetzt werden. Ein Anstieg an den Widerstandsbereich zwischen 145,87 und 146,67 USD wäre möglich. Gelingt ein Ausbruch darüber, dann wäre sogar Platz für eine weitere Rally in Richtung 163-165 USD. Ein Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend, der heute knapp unter 131 USD verläuft, wäre ein Rückschlag für die Bullen und würde auf einen Rückfall gen 121,54 USD hindeuten.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)