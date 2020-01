Procter & Gamble kündigt seit dem Jahr 1890 eine Dividende an

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, NYSE: PG) zahlt am 18. Februar 2020 eine vierteljährliche Dividende von 0,7459 US-Dollar (Record day ist der 24. Januar 2020) an seine Aktionäre, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Damit schüttet der im Dow-Jones-Index gelistete Konzern auf das Gesamtjahr gerechnet 2,9836 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 124,69 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,39 Prozent (Stand: 14. Januar 2020). Procter & Gamble erhöhte die Dividende im April 2019 das 63. Jahr in Folge. Seit 1890 erhalten die Aktionäre bereits eine Dividende. Dabei unterbrach der Dividendenaristokrat nach eigenen Angaben in noch keinem Jahr die Dividendenzahlung. Das Unternehmen ist 1837 gegründet worden. Zu den Produkten zählen Ariel, Braun, Gillette, Pampers oder auch Oral-B. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 17,8 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 16,69 Mrd. US-Dollar), wie am 22. Oktober berichtet wurde. Im Fiskaljahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 67,7 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 66,8 Mrd. US-Dollar). Seit Anfang des Jahres 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 0,17 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 311 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Januar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de