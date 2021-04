PROSIEBENSAT.1 - Aktie bereit für die große Vorstellung

Ausgehend von einem neuen Mehrjahrestief bei 5,72 EUR hat die Aktie von ProsiebenSat.1 in den letzten Monaten nicht nur den starken Widerstand bei 14,41 EUR, sondern auch die langfristige Abwärtstrendlinie durchbrochen, die bis 2015 zurückreicht. Damit wurden wichtige charttechnische Schritte für eine langfristige Trendwende vollzogen.

Nach einem kurzen Pullback an die Trendlinie machte sich der Wert im März wieder auf, neue Rallyhochs zu erklimmen und konnte sich zuletzt aus einer Dreiecksformation nach oben absetzen. Übrigens: Seit Mitte März befindet sich die ProsiebenSat1-Aktie auch im Investmentdepot von Guidants PROmax und wird dort regelmäßig technisch besprochen.

Rallyhoch dürfte attackiert werden

Der mittelfristige Aufwärtstrend der Aktie ist weiter intakt und damit in Kürze mit einem Anstieg an das Hoch bei 18,61 EUR und die Projektion bei 18,85 EUR zu rechnen. Werden die Hürden überschritten, wäre das nächste übergeordnete Kaufsignal aktiv. Im Anschluss könnte die Aktie bis an die Oberseite eines Abwärtsgaps aus dem Jahr 2018 steigen, das bei 20,40 EUR liegt.

Wird später auch nach die 161,8 %-Projektion der ersten Rallyphase aus dem Frühjahr 2020 bei 20,49 EUR geknackt, wäre in den kommenden Monaten sogar eine Kaufwelle bis 23,06 EUR möglich.

Unterstützungen auf der Unterseite geben Halt

Die Chance auf einen Ausbruch über 18,61 EUR hätten die Bullen aktuell erst bei einem Rückfall unter den Startpunkt der aktuellen Kaufwelle bei 17,41 EUR vergeben. In diesem Fall käme es zu einer Korrektur bis 16,79 und 16,20 EUR. Dort dürfte der Aufwärtstrend allerdings mittelfristig fortgesetzt werden.

ProSiebenSat.1 Chartanalyse (Tageschart)

