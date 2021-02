ProsiebenSat.1: Aktie klettert nach positiver JPMorgan-Studie auf 2019er Hoch – Beteiligung des Medienkonzerns ist Grund für die Begeisterung

Die Aktien von ProSiebenSat.1 haben sich am Donnerstagnachmittag mit einem kräftigen Kursgewinn an die Spitze des MDax gesetzt. Mit plus 5,2 Prozent auf 16,70 Euro erreichten sie ihr Tageshoch und kletterten auf den höchsten Stand seit März 2019. Dabei profitierten sie vor allem von einer positiven Studie der US-Bank JPMorgan.

ProsiebenSat.1 hat ein Goldstück im Portfolio

Wie Analyst Daniel Kerven schrieb, stiegen die Bewertungen von Dating-Plattformen unvermindert weiter. Ein Blick auf die des US-Netzwerk- und Datingdienstleisters Match Group impliziere inzwischen, dass allein die Hälfte von ParshipMeet mehr wert sei als der Börsenwert von ProSieben. Der deutsche Medienkonzern ist zu 55 Prozent an ParshipMeet beteiligt. Kerven bekräftigte die Aktie als ein „Key Pick“ innerhalb der von ihm beobachteten Werte im Bereich europäische Medien und Internet.

