PROSIEBENSAT.1 - Mittelfristiges Kaufsignal auf dem Programm

Schon im Mai konnte die Aktie von ProsiebenSat.1 einen mittelfristigen Abwärtstrend knacken und sich weiter ein Stück auf den Weg zur langfristigen, bis ins Jahr 2015 zurückreichenden Abwärtstrendlinie machen (im Chart orange).

Einem Zwischenhoch kurz vor dem Widerstand bei 12,82 EUR folgte ein wochenlanger, tiefer Rücklauf an die mittelfristige Abwärtstrendlinie und das 61,8 %-Retracement der vorherigen Aufwärtsbewegung bei 8,36 EUR. Die doppelte Unterstützung wurde von den Käufern zum Einstieg genutzt und lösten einen weiteren Anstieg aus, der zuletzt nach der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal neuen Schwung erhielt.

Bullische Flagge spricht für Käuferseite

Aktuell setzt der Wert vom erreichten Widerstandsgebiet bei 12,63 bis 12,82 EUR in einer bullischen Flagge zurück. Das Trendfortsetzungsmuster dürfte in Kürze seine Wirkung entfalten und einen Ausbruch über 12,82 und 13,01 EUR einleiten. In der Folge könnte die Aktie bis 13,50 EUR und darüber bereits bis 14,41 EUR klettern. Das Hoch aus dem November 2019 könnte die Rally etwas abbremsen. Darüber wäre dann jedoch schon die 16,00 EUR-Marke erreichbar und auf Sicht einiger Wochen sogar der Angriff auf die langfristige Abwärtstrendlinie möglich, die derzeit noch auf Höhe von rund 18,00 EUR verläuft.

Scheitert die Aktie dagegen an der 13,01 EUR-Marke oder setzt sie zuvor unter 11,60 EUR zurück, sollte man sich auf eine ausgedehnte Korrektur bis an die Oberseite des Gaps vom 05. November bei 10,49 EUR einstellen.

Drei Musterdepots, 13 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

ProSiebenSat.1 Media Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere Analysen zu Edelmetallen, Aktien und den großen Indizes.

Neu: Im Rahmen von Guidants PROmax versorge ich Sie mit Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser mittelfristiges Depot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)