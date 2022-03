PROSIEBENSAT1 - Widerstand für die Aktie doch zu stark?

Nach dem Ausbruch über die langfristige Abwärtstrendlinie im Februar letzten Jahres und einem Rallyhoch bei 19,00 EUR ging die Aktie von ProSiebenSat1 auf Tauchstation und fiel bis an den Support bei 12,83 EUR. Dieser wurde nach einer Erholung bis 14,67 EUR im Rahmen einer weiteren massiven Verkaufswelle im Februar ebenfalls durchbrochen und der Wert in der Spitze bis an die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 9,75 EUR durchgereicht.

Hier startete eine enorme Aufholjagd, die aktuell über die Hürde bei 12,12 EUR führt und den Widerstand bei 12,82 EUR erreicht. Mit dem heutigen Rücksetzer von der Marke könnte jetzt eine leichte Korrektur bis 12,12 und 11,64 EUR begonnen haben. Gelingt anschließend der Bruch der 12,82-EUR-Marke wäre ein Kaufsignal aktiv und zunächst ein Anstieg bis 13,50 und 14,00 EUR zu erwarten. Darüber könnte das Hoch bei 14,65 EUR erreicht werden.

Sollte die Aktie aber unter 11,64 EUR fallen, wäre die Gefahr erhöht, dass der Abwärtstrend reaktiviert wurde. Unterhalb von 11,00 EUR käme es dann zu weiteren Verlusten bis 9,78 und 9,69 EUR. Sollte die Abwärtstrendlinie diesmal unterschritten werden, könnte die ProSiebenSat1-Aktie sogar bis zum Kursziel bei 8,31 EUR fallen.

