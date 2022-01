Proteste in Kasachstan halten an

Almaty (Reuters) - In der kasachischen Metropole Almaty halten die Proteste den dritten Tag in Folge an.

Es kam erneut zu Zusammenstößen von Polizei und Protestierenden, wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag berichteten. Es seien Schüsse zu hören gewesen. Die Polizei erklärte der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, mehrere Unruhestifter seien "eliminiert" worden. Angesichts der Unruhen hat der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew eine von Russland geführte Sicherheitsallianz in der Region um Hilfe gebeten. Die Proteste ausgelöst hatte eine drastische Preiserhöhung von Autogas. Auch in anderen Regionen des zentralasiatischen Landes machten die Menschen ihrem Unmut Luft.