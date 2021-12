QIAGEN und Denovo Biopharma entwickeln Begleitdiagnostikum für die Behandlung diffuser großzelliger B-Zell-Lymphome (DLBCL)

QIAGENs blutbasierter Test wird dazu beitragen, diejenigen Patienten mit diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) zu identifizieren, die wahrscheinlich auf Denovos neue Krebstherapie DB102TM ansprechen.



Beide Partner streben die FDA-Zulassung für den begleitdiagnostischen Test (Premarket Approval) zusammen mit der Arzneimittelzulassung (New Drug Application) an.



Neuer Rahmenkooperationsvertrag erweitert QIAGENs onkologisches Testportfolio und stärkt die führende Position des Unternehmens in der Präzisionsmedizin.



QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) und Denovo Biopharma LLC gaben heute ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines blutbasierten diagnostischen Begleittests (CDx) bekannt, mit dem Patienten identifiziert werden können, die den Denovo Genomic Marker 1 (DGM1TM) aufweisen und wahrscheinlich auf das neue Krebsmedikament DB102TM von Denovo ansprechen. DB102 ist eine Therapie gegen das diffuse großzellige B-Zellen-Lymphom (DLBCL), eine der häufigsten lymphatischen Krebserkrankungen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird QIAGEN einen diagnostischen Test entwickeln, der den Denovo Genomic Marker 1 (DGM1TM) bei DLBCL-Patienten nachweisen kann. Der von Denovo entdeckte Biomarker dient als Anhaltspunkt für das Ansprechen auf DB102. Denovos Wirkstoffkandidat, auch bekannt als Enzastaurin, ist der erste niedermolekulare Inhibitor von PKC-Beta, einem Protein, dessen Auftreten bereits eindeutig mit DLBCL-Fällen in Verbindung gebracht werden konnte.

„Wir sind stolz darauf, eine Vorreiterrolle in der Präzisionsmedizin einzunehmen, die im Vergleich zu der üblichen Einheitsbehandlung einen Quantensprung darstellt“, kommentierte Jonathan Arnold, Vice President, Head of Oncology and Precision Diagnostics bei QIAGEN. „Unsere Expertise im Bereich Molekulartests wird Denovo dabei unterstützen, den DGM1-Marker für die Anwendung des Wirkstoffs DB102 bei Patienten mit DLBCL weiterzuentwickeln.“

QIAGEN wird ein Begleitdiagnostikum auf Basis eines qualitativen Echtzeit-PCR-Tests für QIAGENs Rotor-Gene Q MDx Instrument entwickeln und einen Zulassungsantrag (Premarket Approval Application) bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) stellen. Ziel ist es, die Zulassung des Tests gleichzeitig mit der Arzneimittelzulassung (New Drug Application) für den Wirkstoff DB102 von Denovo zu erhalten. Der Wirkstoff und der DGM1-Marker befinden sich derzeit in einer Phase-III-Studie namens ENGINE, die mit neu diagnostizierten DLBCL-Hochrisikopatienten durchgeführt wird.

„Da unsere ENGINE-Studie kurz vor dem Abschluss steht, freuen wir uns, gemeinsam mit QIAGEN an der kommerziellen Entwicklung unseres DB102-Programms zu arbeiten, damit Patienten und Ärzte von unserer DB102-Behandlung profitieren können“, so Xiao-Xiong Lu, Chief Technology Officer von Denovo. „Als Pionier in der Präzisionsmedizin verfügt QIAGEN über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Begleitdiagnostik, wie unter anderem zehn Tests mit FDA-Zulassung belegen.“

QIAGEN ist weltweit führend bei der Kooperation mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen, mit denen das Unternehmen Begleitdiagnostika zur Erkennung von klinisch relevanten Genanomalien entwickelt. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse erleichtern die klinische Entscheidungsfindung bei Erkrankungen wie Krebs. Das Technologieportfolio von QIAGEN zur Entwicklung von Begleitdiagnostika, von Next-Generation-Sequencing (NGS) bis zur Polymerase-Kettenreaktion (PCR), weist eine unübertroffene Breite und Tiefe auf. Zu den zehn PCR-basierten CDx-Tests mit FDA-Zulassung zählen unter anderem: therascreen EGFR für nicht-kleinzellige Lungenkarzinome, therascreen KRAS für kolorektale Karzinome, therascreen FGFR für Urothelkarzinome, therascreen PIK3CA für Brustkrebs auf Basis von Gewebe- oder Plasmaproben, sowie das therascreen BRAF Kit für kolorektale Karzinome.

Zurzeit unterhält QIAGEN Rahmenkooperationsverträge mit über 25 Unternehmen zur Entwicklung und Vermarktung von Begleitdiagnostika für deren Wirkstoffkandidaten – eine umfangreiche Pipeline potenzieller zukünftiger Produkte zur Weiterentwicklung der Präzisionsmedizin zum Wohle der Patienten.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen TestWorkflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. September 2021 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

Über Denovo Biopharma

Denovo Biopharma LLC ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produktkandidaten in der klinischen Phase, das Wirkstoffe, die in breiten Patientenpopulationen nicht erfolgreich angewendet werden konnten, anhand neuartiger Ansätze mit Biomarkern neu bewertet. Ziel des Unternehmens ist die Entdeckung genomischer Biomarker, die mit dem Ansprechen von Patienten auf Wirkstoffkandidaten zusammenhängen. Denovo übernimmt anschließend die Konzeption und Durchführung effizienter klinischer Studien für spezifische Patientenpopulationen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit einer neuen Studie zu optimieren. Für den führenden Produktkandidaten DB102 (Enzastaurin), der von Eli Lilly & Co einlizenziert wurde, hat Denovo die Patientenrekrutierung für eine Phase-III-Studie zu DLBCL in den USA und China abgeschlossen und führt derzeit eine Phase-III-Studie zu GBM durch. Denovo verfügt über sieben weitere Studienprogramme in der Endphase, die auf einen wesentlichen ungedeckten medizinischen Bedarf abzielen: DB103 (Pomaglumetad Methionil) gegen Schizophrenie, DB104 (Liafensin) gegen Depression, DB105 (ORM 12741) gegen die Alzheimer-Krankheit, DB106 (Vosaroxin) gegen akute myeloische Leukämie (AML), DB107 (Toca 511/Toca FC) gegen rezidivierende hochgradige Gliome, DB108 (Endostatin) gegen nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) und DB109 (Idalopirdin) gegen die Alzheimer-Krankheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.denovobiopharma.com.

