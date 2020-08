QUANTA SERVICES - Erstvorstellung auf dem GodmodeTrader

Der Skandal rund um das Energieunternehmen Pacific Gas and Electric, kurz PG&E schlug in den USA große Wellen. Das marode Stromnetz des Energieriesen hatte einen Großbrand ausgelöst. Viele Menschen starben, GodmodeTrader berichtete darüber. Die Schadenersatzforderungen führten schlussendlich dazu, dass PG&E Insolvenz anmelden musste. Völlig marode Infrastrukturen, das kennen wir nicht nur in den USA. Auch hierzulande wäre ein Infrastrukturprogramm überfällig. In den USA denkt man inzwischen aber um. Nicht zuletzt der Fall PG&E und der darauffolgende politische Druck führen dazu, dass mehrere Versorger ihre Stromnetze wieder modernisieren müssen und auch werden. Die bereits beschlossenen Investitionen für die kommenden Jahre belaufen sich bereits auf eine Gesamtsumme von über 150 Mrd. USD. Und genau an diesem Punkt kommt Quanta Services ins Spiel.

Das Unternehmen ist Marktführer im Bereich der Installation, Wartung und auch Reparatur von Stromleitungen. Tätig ist Quanta Services aber auch im Ölsektor und Telekommunikationsbereich. Somit ist Quanta Services ein reiner Infrastrukturplay, der von Modernisierungsmaßnahmen der Großkonzerne in den USA vorrangig profitieren dürfte. Erfolge zeigten sich bereits im abgelaufenen zweiten Quartal.

Wie das Management heute vor Börsenbeginns meldete, verdiente man im Q2 2020 0,74 USD je Aktie nach 0,31 USD im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn hat sich folglich mehr als verdoppelt. Analysten hatten ebenfalls mit einem Gewinnsprung, allerdings nur auf 0,48 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz ging von 2,84 Mrd. USD auf 2,51 Mrd. USD zurück. Dies hatten Experten exakt prognostiziert.

Die Verantwortlichen haben aufgrund des gut laufenden Geschäfts die Gesamtjahresprognose angehoben. Der Gewinn je Aktie soll nun zwischen 2,33 und 2,64 USD ausfallen. Der Umsatz dürfte 11,0 bis 11,4 Mrd. USD erreichen. Außerdem erhöhte Quanta Services die Prognose für den Free Cashflow auf eine Spanne zwischen 600 und 800 Mio. USD. Als weiteres "Schmankerl" für die Aktionäre wurde ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 500 Mio. USD aufgelegt.

Zum Vergleich: Analysten rechnen derzeit mit einem Umsatz von 11,58 Mrd. USD, also etwas mehr. Dafür liegt die Gewinnprognose eher am unteren Ende der neuen Prognose des Managements. Es ist daher wahrscheinlich, dass einige Analysten ihre Modelle überarbeiten werden. Geht man nur vom aktuellen Status Quo aus, wäre der Titel mit KGVs von 19 und 14 aber für einen US-Wert attraktiv bewertet. 2022 könnte der Gewinn je Aktie bereits auf über 4,00 USD je Aktie klettern.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 12,11 11,58 12,21 Ergebnis je Aktie in USD 2,73 2,40 3,20 KGV 17 19 14 Dividende je Aktie in USD 0,16 0,20 0,20 Dividendenrendite 0,35 % 0,43 % 0,43 % *e = erwartet

Werfen wir aus charttechnischer Sicht zunächst einen Blick auf den Langfristchart der Aktie von Quanta Services. Im ultralangfristigen Monatschart könnte die Aktie es im laufenden Monat schaffen, aus einer eigentlich eher bärischen Keilstruktur zur Oberseite auszubrechen. Dies wäre wiederum ein starkes Kaufsignal. Ein Etappenziel bei 47,88 USD ist nahezu erreicht. Das mittel- bis langfristige Ziel lautet 63,25 USD.

Im Tageschart sorgt der heutige Kurssprung für den Ausbruch über die Hochs bei 43,50 und 44,09 USD. Der Weg innerhalb des seit März gültigen Aufwärtstrendkanals ist nun frei. Absicherungen bieten sich für Trader unter dem Zwischentief bei 39,20 USD an. Investoren lassen selbstverständlich mehr Luft. Rücksetzer in den Bereich um 44,00 USD bieten antizyklische Einstiegschancen.

Quanta-Services-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)