Raiffeisen Bank lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die Raiffeisen Bank International (ISIN: AT0000606306) wird an diesem Dienstag ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der Empfehlung der Europäischen Zentralbank folgend wurde beschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, den gesamten Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 auf neue Rechnung vorzutragen.

Es ist jedoch beabsichtigt, Anfang 2021 neu zu prüfen, ob im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung eine nachträgliche Ausschüttung des im Geschäftsjahr 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns vorgeschlagen werden soll.

Die Raiffeisen Bank International erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2020 ein Konzernergebnis in Höhe von 368 Millionen Euro nach 571 Millionen Euro im Vorjahr, wie am 11. August berichtet wurde. Der Konzern bestätigte bei Vorlage der Zahlen das mittelfristige Ziel einer CET1 Ratio von rund 13 Prozent.

Die Aktie der RBI notiert seit dem 25. April 2005 an der Wiener Börse. Die Raiffeisen Landesbanken halten gemeinsam rund 58,8 Prozent der RBI-Aktien, 41,2 Prozent befinden sich im Streubesitz. Die Raiffeisen Bank International betreut mit insgesamt rund 46.000 Mitarbeitern etwa 16,5 Millionen Kunden in 2.000 Geschäftsstellen, der überwiegende Teil davon in Zentral- und Osteuropa (CEE). Es ist die zweitgrößte Bank Österreichs.

