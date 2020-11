Rally mit Substanz

Es ist ein erster echter Lichtblick in der Pandemie: Der von Biontech und Pfizer gemeinsam entwickelte Corona-Impfstoff hat sich in klinischen Tests als hochwirksam und ohne unerwünschte Nebenwirkungen erwiesen. Für die Börsen war es das Signal, in eine frühzeitige Jahresendrally zu starten. Der DAX legte im bisherigen Wochenverlauf 5,5% zu und etablierte sich vorerst über 13 000 Punkten.

Ohne Zweifel, auch wir sind optimistisch für die künftige Kursentwicklung - deswegen haben wir am Dienstag mit 2G Energy einen weiteren Wert in unser Musterdepot aufgenommen (s. Bericht rechts). Doch die Wucht der Kursexplosion sollte Anleger vorsichtig machen. Selbst wenn der Wirkstoff von Biontech/Pfizer schneller als erwartet die klinischen Prüfungen durchlaufen hat, ein Ende der Corona-Einschränkungen ist noch keine ausgemachte Sache. Bis eine ausreichende Menge an Menschen immun ist, wird noch eine gewisse Zeit ins Land gehen.

Ein Erfolg ist die schnelle Impfstoffentwicklung aber allemal. Für die Gewinnentwicklung der Unternehmen deutet sich damit eine allmähliche Rückkehr zur Normalität an. Nachdem große Häuser wie JP Morgan die globalen Gewinnerwartungen um bis zu 30% zusammengestrichen hatten, wagen ihre Analysten jetzt wieder erste, vorsichtige Aufwärtskorrekturen. Dabei hat nicht nur die US-amerikanische Investmentbank v. a. Value-Unternehmen im Blick, die bislang eher gemieden wurden. Denn die wachstumsstarken Technologiewerte weisen mit einem Forward-KGV von 38 eine extrem hohe Bewertung auf, wie sie zuletzt Anfang 2000 erreicht wurde. Die Folge ist vielen von uns noch in Erinnerung: Bis Ende 2001 büßte etwa der Nasdaq-Index 80% an Wert ein. Es gibt also gute Gründe, so wie wir in unserem Musterdepot vorwiegend auf die bislang eher vernachlässigten Substanzwerte zu setzen.

