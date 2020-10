Rallychance bei diesem Tech-Wert

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 85,400 € (XETRA)

Die letzten Wochen über konnte die Aktie nach der schlussendlichen Verteidigung einer zentralen Unterstützung eine steile Aufwärtsbewegung vollziehen und über die Oberseite eines Abwärtstrendkanals ausbrechen. Die Dynamik mit der dieser Anstieg gelang, spricht Bände. Und nur das 61,8 %-Retracement der vorherigen großen Korrektur konnte die Rally bislang abbremsen. Umso besser für alle Aktientrader, die jetzt ein schönes Setup präsentiert bekommen:

SILTRONIC über 88,98 EUR weiter im Rallymodus

Nach dem Konter bei 71,12 EUR befindet sich die Siltronic-Aktie wieder im Aufwind und durchbrach zuletzt die obere Triggerlinie einer Korrekturphase bzw. bullischen Flagge. Völlig ist die Korrektur seit dem Hoch bei 101,35 EUR noch nicht beendet, denn ein Bruch des 61,8 %-Retracements dieser Abwärtsphase bei 88,98 EUR blieb zuletzt aus.

Aber genau dieser Ausbruch könnte in Kürze anstehend und das nächste prozyklische Kaufsignal auslösen. Damit dürfte auch die langfristige Abwärtstrendlinie überwunden und der Widerstand bei 94,50 EUR angelaufen werden. Hier böten sich erste Gewinnmitnahmen an. Darüber dürfte die Kaufwelle aber weiter bis 101,35 EUR und schließlich an das Februarhoch bei 109,10 EUR führen können.

Auf der Unterseite ist das Ausbruchsszenario durch den Support bei 83,64 EUR ein wenig abgesichert. Im Rahmen eines kurzfristigen Pullbacks vor dem erwarteten Ausbruch, dürfte jedoch eher eine Korrektur bis 79,30 EUR erfolgen, ehe der nächste steile Anstieg einsetzen kann. Unterhalb von 79,30 EUR wäre das Ausbruchsszenario dagegen vom Tisch und eine weitere Abwärtsbewegung bis 71,12 EUR möglich.

Siltronic Chartanalyse (Tageschart)

