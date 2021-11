Ras Al Khaimah Silvester-Feuerwerk feiert mit zwei neuen Guinness-Weltrekordversuchen zur Begrüßung von 2022

Eine spektakuläre 12-minütige Show über eine 4,7 km lange Strecke entlang der Uferpromenade zwischen der Insel Al Marjan und dem Dorf Al Hamra

Das Organisationskomitee für die Silvesterfeier in Ras Al Khaimah plant ein weiteres spektakuläres pyrotechnisches Feuerwerk, das den Guinness-Weltrekorden würdig ist und das 2022 mit Pyrodronen, Lichtern, Farben und Formen begrüßen wird.

Auf einer 4,7 km langen Strecke entlang der Uferpromenade zwischen der Insel Al-Marjan und dem Dorf Al-Hamra wird das 12-minütige Spektakel, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist und zwei Guinness-Weltrekorde aufstellen wird, von einem Crescendo moderner und dynamischer Musik begleitet, was einen neuen Optimismus widerspiegelt.

#RAKNYE2022 wird auch die Öffentlichkeit begrüßen, um eine Vielzahl von familienorientierten Aktivitäten und Veranstaltungen zu genießen, die die Besucher in ihren Bann ziehen, bis der Countdown für die faszinierende Ausstellung beginnt. Diese Aktivitäten werden sich über die Insel Al-Marjan und entlang der Uferpromenade zwischen der Insel Al-Marjan und dem Dorf Al-Hamra erstrecken und umfassen Unterhaltung, Kinderspielbereiche, Bereiche für Familientreffen und F&B-Outlets, deren Details in Kürze bekanntgegeben werden. Um auf dem Laufenden zu bleiben, loggen Sie sich bitte bei raknye.com ein.

Das hochrangige Organisationskomitee bekräftigte seinen Fokus darauf, alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die Sicherheit der Öffentlichkeit durch die Koordinierung mit der Nationalen Behörde für Notfall-, Krisen- und Katastrophenmanagement und dem Ministerium für Gesundheit und Prävention zu gewährleisten. Sicherheitsprotokolle sind von allen Teilnehmern zu befolgen. Das Komitee, das sich aus Mitgliedern von Marjan, der Polizei von Ras Al Khaimah, dem Medienbüro der Regierung von Ras Al Khaimah, der Tourismusentwicklungsbehörde von Ras Al Khaimah, der Handelskammer von Ras Al Khaimah, Public Works, der Gemeinde Ras Al Khaimah, Al Hamra und anderen zusammensetzt, leitet die Vorbereitungen für die Veranstaltung.

Anfang des Jahres begrüßte Ras Al Khaimah 2021 mit einem schillernden 10-minütigen Feuerwerk, das die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate von Hoffnung, Frieden und Errungenschaften unterstrich. Geschichte schrieb Ras Al Khaimah schon mit der Silvestergala 2020, die zwei Rekorde der GUINNESS WORLD RECORDS™ aufstellte, nämlich für die „meisten unbemannten Luftfahrzeuge, die gleichzeitig Feuerwerkskörper abfeuern“ und für den „längsten Feuerwerkwasserfall“. Mit dem Silvesterfeuerwerk 2019 sicherte sich das Emirat auch zwei GUINNESS WORLD RECORDS™ für die „Längste Feuerwerkskette“ und die „Längste gerade Feuerwerkslinie“.

