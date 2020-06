RBC belässt National Grid auf 'Outperform' - Ziel 1025 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1025 Pence belassen. Mit dem Zahlenwerk für das Geschäftsjahr habe der Versorger die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Wichtig sei aber die Erhöhung der Dividende, da es hier im Vorfeld einige Bedenken gegeben habe. Der enttäuschende Ausblick dürfte unterdessen zu merklichen Anpassungen bei den Konsensschätzungen führen. Langfristig sei die fundamentale Lage aber günstig./mf/la

