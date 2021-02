RBC hebt Ziel für Teamviewer auf 64 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Teamviewer von 56 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Sherri Malek glaubt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie, dass der derzeit stattfindende Wandel hin zur Digitalisierung auch in einer Zeit nach Corona voranschreiten wird. Mit Teamviewer könnten Anleger auf eine hochqualitative Aktie setzen, die angesichts der vielversprechende Wachstumsperspektiven unterbewertet sei./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2021 / 17:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 00:45 / ET

