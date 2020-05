Reality Bites

Trotz der Rallye der letzten Tage, bleiben die Investment Strategen an der Wall Street skeptisch. Goldman Sachs mahnt, dass Anleger Risiken ignorieren. Der S&P 500 dürfte in den kommenden drei Monate auf 2.400 Punkte sinken. ING betont, dass die Ertragsschätzungen für den S&P 500 in 2020 zu optimistisch seien. Mit Spannung warten Marktteilnehmer nun auf die Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell, an diesem Mittwoch.