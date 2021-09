REGENERON - Erste Chance vertan

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 608,300 $ ( Nasdaq

Nach guten Gewinnen auf der Long-Seite besprach ich vor drei Wochen die Regeneron-Aktie und arbeitete ein mögliches Rücklaufziel heraus, bei dem sich Anleger den Biotech-Titel wieder für potenzielle Einstiege zurechtlegen könnten. Die positive Sache vorweg: Das Ziel bei 619,97 USD wurde erreicht. Das Negative: Es kam zu keiner Stabilisierung. Letzteres kann man wiederum etwas abschwächen, denn mit Blick auf mögliche Umkehrkerzen kamen Anleger zu keiner Zeit in Versuchung, überhaupt einen Einstieg zu wagen. Die Kursmuster in dieser Handelswoche fallen erneut sehr schwach aus.

Die nächsten Etappenziele auf der Unterseite liegen nun in Form eines Ausbruchslevels bei 592,84 USD. Dort wurde das letzte prozyklische Kaufsignal ausgebildet, welches sogar ein neues Allzeithoch zur Folge hatte. Fällt die Aktie auch dort durch, wird die komplette Rückabwicklung der Teilstrecke seit Juli/August wahrscheinlich. In diesem Fall können sich Anleger den Kursbereich zwischen 570,00 und 558,90 USD vormerken, in dem auch der EMA200 verläuft. Um das mittelfristig weiterhin bullische Chartbild nicht zu gefährden, sollten sich die Bullen dort in jedem Fall zeigen.

Zwischenerholungen treffen nun bei knapp 620 USD und etwas darüber in Form des EMA50 bei aktuell 625,84 USD auf Widerstände. Der Konsolidierungstrend ist unterhalb der Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch voll intakt.

Fazit: Noch ist kein Schaden für Rebound-Trader entstanden, da es auch keine klaren Umkehrmuster bei der Aktie von Regeneron gab. Die nächsten Möglichkeiten ergeben sich bei 592,84 USD oder darunter im Supportbereich um den EMA200.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 8,50 12,99 11,89 Ergebnis je Aktie in USD 30,52 56,62 37,72 Gewinnwachstum 85,52 % -33,38 % KGV 20 11 16 KUV 7,5 4,9 5,4 PEG 0,1 neg. *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)