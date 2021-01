Regierung - Wirtschaft wird Mitte 2022 Vorkrisenniveau wieder erreichen

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Bundesregierung Mitte 2022 das Vorkrisenniveau wieder erreichen.

Das geht aus einem Entwurf des Jahreswirtschaftsberichts hervor, der Reuters am Montag exklusiv vorlag. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will ihn am Mittwoch in Berlin vorstellen. "Die erwartete Erholung der globalen Wirtschaft, die Unterauslastung der Produktionskapazitäten aber auch die Frühindikatoren sprechen für eine Fortsetzung des Aufholprozesses", heißt es in dem Dokument.

Eine konkrete Prognose für das Wachstum ist in dem Entwurf noch nicht enthalten. Reuters hatte am Freitag jedoch schon von einem Insider erfahren, dass die Regierung nun nur noch von einem Plus von 3,0 Prozent für 2021 ausgeht. Bislang hatte sie noch mit 4,4 Prozent gerechnet.

2020 war die deutsche Wirtschaft wegen der massiven Einschränkungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie um 5,0 Prozent eingebrochen. "Die weitere wirtschaftliche Entwicklung wird weiterhin maßgeblich vom Pandemieverlauf und von den Maßnahmen zur Eindämmung beeinflusst", heißt es in dem Entwurf.