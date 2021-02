Regierungspartei in Myanmar ruft nach Putsch zu Protesten auf

London (Reuters) - In Myanmar ruft Regierungschefin Aung San Suu Kyi nach Angaben der Regierungspartei Nationalen Liga für Demokratie (NLD) zu Protesten gegen den Militärputsch auf. "Die Maßnahmen des Militärs sind Maßnahmen, um das Land zurück in die Diktatur zu führen", heißt es in einer am Montag von der NLD veröffentlichten Stellungnahme von Suu Kyi. "Ich bitte die Menschen dringend, dies nicht zu akzeptieren und mit ganzem Herzen gegen den Putsch der Militärs zu protestieren." Die Armee hat Suu Kyi und weitere hochrangige NLD-Mitglieder "wegen Wahlbetrugs" festgenommen.