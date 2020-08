Renasant zahlt vierteljährliche Dividende aus

Der Finanzkonzern Renasant Corporation (ISIN: US75970E1073, NASDAQ: RNST) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 22 US-Cents ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 30. September 2020 (Record date: 16. September 2020).

Somit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,88 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 25,12 US-Dollar (Stand: 18. April 2020) einer Dividendenrendite von 3,50 Prozent. Renasant Corporation ist die Holdinggesellschaft der Renasant Bank, die 1904 unter dem Namen „The Peoples Bank & Trust Company“ gegründet wurde. Der Firmensitz befindet sich in Tupelo, Mississippi. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Nettogewinn (GAAP) von 20,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 46,6 Mio. US-Dollar), wie am 27. Juli berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Technologiebörse NASDAQ auf der aktuellen Kursbasis mit 29,08 Prozent im Minus (Stand: 18. April 2020). Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 1,4 Mrd. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de