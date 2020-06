REPLY CREATIVE CHALLENGE 2020: DUCATI, MARTINI, MSC, FCA UND OBI ARBEITEN MIT REPLY KREATIV-AGENTUREN, UM DIE TALENTE VON MORGEN ZU FINDEN

ÜBER 500 PROJEKTE IN DER QUALIFIZIERUNGSRUNDE VON EUROPAS GRÖSSTER CREATIVE CHALLENGE

Mehr als 500 Projekte wurden in der ersten Phase der Reply Creative Challenge 2020 eingereicht – dem größten Online-Wettbewerb für kreative Teams, der Teil des Reply Challenges-Programms ist. Studenten und Kreative aus ganz Europa sind dazu aufgerufen, sich mit Konzepten auseinanderzusetzen, die von qualifizierten Artdirectors und Experten der Marketing- und Kommunikationsbranche erstellt wurden.

Über 6.200 kreative Talente (+77% im Vergleich zu 2019) aus 70 Ländern weltweit und in mehr als 1.000 Teams (+86%) aufgeteilt, folgten dem Aufruf und suchten in den ersten 48 Stunden der Qualifizierungsrunde nach innovativen Wegen, die Briefings zu lösen. Mit einem Durchschnittsalter von 18 bis 29 Jahren waren die Jugendlichen zusätzlich auf die Probe gestellt, indem sie trotz Social Distancing effektiv in Teams arbeiteten.

Gemeinsames Thema der diesjährigen Ausgabe waren neben der Digitalisierung die steigende Verbreitung von Social Media und die Rolle von Digital Experience in der Kommunikation von Marken und Unternehmen. Besonders gefragt sind Modelle, mit denen neue Strategien in der Verbraucheransprache entwickelt werden, um auf die Ausbreitung der Pandemie zu reagieren.

Resilienz war das Leitmotiv der Briefings, die von den Kreativ-Agenturen des Reply Netzwerks und den Kreativexperten der 5 Wettbewerbspartner erarbeitet wurden. Ducati, MSC Crociere, Martini, FCA, OBI betreuten die fünf Wettbewerbskategorien Employer Branding, Brand Activation, Service Design, Branded Content, Social Media/Instagram. Die Aufträge waren vielfältig: Einführungsveranstaltungen zu Instagram, Tests zu Social Distancing, kreative Wege wie Unternehmen Talente gewinnen, Möglichkeiten den Fluss in physische Geschäfte zu reaktivieren, Techniken zur Kundenbetreuung oder Ideen eine historisch gewachsene Marke dauerhaft attraktiv zu machen. Diese Kategorie fand den meisten Anklang.

Im Finale am Mittwoch, 1. Juli, werden die fünf Finalistenteams – eines für jede Kategorie – ermittelt. Die Jury wählt die Gewinner anhand der Innovation und Qualität ihrer Vorschläge aus. Die letzte Challenge bringt die Kreativen in direkten Kontakt mit den besten Marketing- und Kommunikationsexperten auf europäischer Ebene - eine gute Gelegenheit für Kontakte der Zukunft.

Erfahren Sie mehr über die Creative Challenge unter challenges.reply.com.

