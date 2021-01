REPLY: Spike Reply und Storm Reply erhalten den AWS-Security-Kompetenz-Status

Reply gibt bekannt, dass seine Unternehmen Storm Reply und Spike Reply den Amazon Web Services (AWS) Security-Kompetenz-Status erlangt haben. Mit dieser Auszeichnung werden beide Unternehmen der Reply Gruppe für ihr tiefgreifendes Fachwissen gewürdigt, das Kunden dabei hilft, ihre Cloud-Sicherheitsziele zu erreichen.

Die AWS-Sicherheitskompetenz zeichnet Storm Reply und Spike Reply als AWS-Partnernetzwerk (APN)-Mitglieder aus, die Beratung und integrierte AWS-Lösungen anbieten, die Unternehmen bei der Entwicklung und Bereitstellung komplexer Sicherheitsprojekte unterstützen. Um den Status zu erhalten, müssen APN-Partner Fachkenntnisse nachweisen und nahtlos integrierte Lösungen auf AWS bereitstellen.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, kommentiert: "Wir freuen uns, zu den ersten APN-Partnern zu gehören, die den AWS Security-Kompetenz-Status erreichen. Der Status bestätigt die Fähigkeit unserer Teams, Kunden erfolgreich beim Erreichen ihrer Sicherheitsziele zu begleiten, indem wir unsere Expertise mit der breiten Palette an leistungsstarken AWS-Sicherheitstools kombinieren."

Storm Reply und Spike Reply verfügen über langjährige Erfahrung bei der Implementierung von Cloud-basierten Systemen und Anwendungen sowie integrierten Sicherheitslösungen für Unternehmen.

AWS bietet skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen sowohl für Start-ups als auch für große Unternehmen. Um die bestmögliche Integration und Implementierung dieser Lösungen zu fördern, hat AWS das AWS-Kompetenzprogramm ins Leben gerufen. Ziel ist es, Kunden bei der Identifizierung von APN-Beratungs- und Technologiepartnern mit umfassender Branchenerfahrung und -kompetenz zu helfen.

Als APN Premium-Beratungspartner betreut Reply Kunden, die ihre Sicherheit mit Cloud-basierten Lösungen und Services verbessern wollen, die es ihnen ermöglichen, effektive Cyber-Risiko-Management-Programme zu entwickeln.

Spike Reply

Spike Reply ist auf Cybersecurity, den Schutz persönlicher Daten und maßgeschneiderte Managed Security Services spezialisiert. Die Cybersecurity-Dienstleistungen reichen von effektiven Cyber-Risikomanagement-Programmen, die mit den strategischen Zielen und der Risikobereitschaft des Unternehmens übereinstimmen, bis hin zur Planung, Gestaltung und Umsetzung aller entsprechenden technologischen, rechtlichen, organisatorischen, versicherungstechnischen und risikobegrenzenden Gegenmaßnahmen. Mit einem breiten Netzwerk an Partnerschaften wählt Spike Reply die am besten geeigneten Sicherheitslösungen aus und hilft Organisationen durch fortschrittliche Bedrohungssimulationen bei der Verbesserung ihrer Cyber-Reaktionsfähigkeit. www.reply.com

Storm Reply

Storm Reply ist das Unternehmen der Reply Gruppe, das sich auf Cloud-basierte Lösungen und Dienstleistungen spezialisiert hat. Seit 2014 hat Storm Reply den Status eines Amazon Premium-Beratungspartners und unterstützt renommierte Kunden in Europa darin, Systeme und Anwendungen auf der AWS-Plattform zu betreiben. Mit Erfahrungen in IaaS-, PaaS- und SaaS-Architekturen bietet Storm Reply eine Reihe von End-to-End-Services für die Cloud-Adoption, die Entwicklung neuer Anwendungen und die Verwaltung der kompletten Services in der Cloud. Storm Reply verfügt über tiefgreifende Kompetenzen und Erfahrungen beim Management komplexer Cloud-Projekte. Der Schwerpunkt liegt auf Services für Cloud-Strategie und -Migration, Entwicklung von Cloud-native Applikationen und Cloud Service Management. www.storm.reply.com

