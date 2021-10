Reversal im Bitcoin, WTI stark, Northern Data unter Druck, Hamster-Trading und eine MIT-Studie

Replaced by the video

Am Markt selbst wurde dieses Ereignis volatil begleitet. Nach der DAX-Eröffnung und dem Hoch bei 15.699 Punkten am Montag standen wir im Tief am Freitag sogar unter 15.000 Zählern. Ein Reversal folgte hier, konnte aber das Wochenminus nicht mehr verhindern. Noch schwächer war der Nasdaq, auf den wir hier ebenso blicken wir auf die Rohstoffpreise.

Dort markierte Rohöl neue Mehrjahreshochs. Diesen Chart ergründen wir näher, ebenso wie den Chart des Bitcoin. Er konnte am Freitag die 200-Tagelinie zurückerobern und damit ein starkes Signal geben.

Diesmal sprechen wir auch über eine Aktie. Northern Data sieht sich Vorwürfen seitens der BaFin gegenüber. Eine Erklärung wurde noch nicht abgegeben, doch die Aktie reagierte bereits mit Kursverlusten von 30 Prozent. Daran hat sich auch am Handel am Samstag nichts geändert. Über die Hintergründe reden wir ebenso wie über die "Panik" bei vielen Anlegern, die nun in einer Studie einmal herausgearbeitet wurden.

Eine Kuriosität aus dem Netz möchten wir noch einbringen: Mister Goxx - der Krypto-Hamster. Ein populäres Beispiel dafür, wie man auch Anlageentscheidungen treffen kann. Mehr dazu auf Twitch, Instagram oder Twitter (https://twitter.com/mrgoxx).

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange ins Wochenende. Wir sehen uns gern zum Livestream am Montag um 08.30 Uhr.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

Zugehörige Wertpapiere: al im Bitcoin, WTI stark, Northern Data unter Druck, Hamster-Trading und eine MIT-Studie