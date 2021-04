Rheinmetall legt im Quartal zu - Prognose könnte angehoben werden

Düsseldorf (Reuters) - Der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern schließt nach Zuwächsen im ersten Quartal eine Anhebung seiner Jahresprognose nicht aus.

"Der Vorstand der Rheinmetall AG wird die Marktentwicklung in den kommenden Monaten weiter beobachten und die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 falls erforderlich anpassen", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Im ersten Quartal habe Rheinmetall nach vorläufigen Zahlen sein operatives Ergebnis auf 87 Millionen Euro von zuvor 34 Millionen gesteigert. Rheinmetall habe neben einer Erholung auf den internationalen Automobilmärkten auch von vorgezogenen Munitionslieferungen profitiert. Den kompletten Bericht legt der Konzern am 6. Mai vor.