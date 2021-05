RKI meldet 17.419 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 103,6

Berlin (Reuters) - Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 17.419 weitere Corona-Fälle binnen eines Tages gemeldet.

Das sind 4534 registrierte Neuinfektionen weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel weiter auf 103,6, am Vortag betrug der Wert 107,8. Er gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

278 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, das sind 28 mehr als vor einer Woche. Insgesamt stieg die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus binnen 24 Stunden auf 85.658. Seit Ausbruch des Virus wurden mehr als 3,56 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Als genesen gelten laut RKI mehr als 3,24 Millionen.

Nach wie vor sind die regionalen Unterschiede bei den Fallzahlen groß. Thüringen ist mit einer Inzidenz von 162,5 vor Sachsen (140,1) das Bundesland mit dem höchsten Wert. Die niedrigste Inzidenz registriert weiterhin Schleswig-Holstein mit 45,9. Ein Wert von unter 100 weisen außerdem Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz auf. Knapp über dieser Schwelle liegen Bayern (101,0) und das Saarland (101,4). Die Grenze für die bundesweite sogenannte Notbremse mit Ausgangs- und schärferen Kontaktbeschränkungen ist ein Wert von 100. Liegt er konstant darunter, sind Öffnungsschritte möglich.