RKI meldet mehr als doppelt so viele Neuinfektionen wie am Vortag

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet einen deutlichen Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen.

Am Mittwoch meldete das Institut 13.202 neue Fälle binnen eines Tages. Das waren mehr als doppelt so viele wie am Vortag, als 6408 ausgewiesen wurden, allerdings weniger als vor einer Woche, als es 15.974 neue Fälle gegeben hatte.

Insgesamt wurden bislang 2.161.279 Fälle bestätigt. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Ansteckung starben, erhöhte sich den Angaben zufolge um 982 auf 53.972. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 101,0 nach 107,6 am Dienstag.