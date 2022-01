RKI meldet neuen Corona-Höchststand - Inzidenz bei 840,3

(berichtigt Rechtschreibfehler in Überschrift)

Berlin (Reuters) - Kurz vor der Bund-Länder-Spitzenrunde steigen die Corona-Zahlen erneut stark an.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag 63.393 neue Fälle - nach 34.145 am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 840,3 nach 806,8 am Vortag. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche auf 100.000 Menschen mit dem Corona-Virus infizieren. Das RKI meldet zudem 28 neue Tote im Zusammenhang mit Corona. Am Wochenende erfassen und melden die Gesundheitsämter aber in der Regel nicht alle Werte. Am Sonntag war die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern erstmals seit Wochen wieder leicht gestiegen - auf nun 2398.

Der Expertenrat der Bundesregierung hatte die Politik in einer Stellungnahme in der Nacht zu Sonntag aufgefordert, Vorbereitungen für einen starken weiteren Anstieg der Neuinfektionen und eine wachsende Zahl an Krankenhaus-Patienten zu treffen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet den Höhepunkt der Welle mit der hochansteckenden Omikron-Virus-Variante etwa Mitte Februar mit möglicherweise mehr als 600.000 Neuinfektionen pro Tag. Unter den Bundesländern verzeichnet Hamburg den höchsten Wert mit 1535,9. Dann folgen Berlin mit 1464,5 und Bremen mit 1387,8. Im Berliner Bezirk Mitte liegt die Sieben-Tage-Inzidenz sogar bei 2842,9.