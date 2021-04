RKI meldet über 13.000 Neuinfektionen - Wieder Anstieg der Inzidenz

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag 13.245 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 136,4 (Vortag: 129,2). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 99 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 78.452. Insgesamt wurden bisher mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Das RKI weist weiterhin darauf hin, dass die Zahlen nicht verlässlich sein müssen, weil über Ostern weniger Menschen einen Arzt aufgesucht hätten und weniger getestet worden sei. "Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden", schreibt das RKI auf seiner Webseite. Es ist allerdings auch möglich, dass die Zahlen nun Nachmeldungen der vergangenen Tagen enthalten.

Die regionalen Unterschiede bei den Corona-Fallzahlen sind weiter sehr groß. Mit Thüringen und Sachsen liegen nun zwei Bundesländer über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200. Schleswig-Holstein weist dagegen einen Wert von 71,1 auf und ist das einzige Bundesland unter einer Inzidenz von 100. Diese gilt als Schwelle, ab der Öffnungsschritte wieder zurückgenommen werden sollen. In Bayern ist der Wert laut RKI auf 153,3 gestiegen, in Nordrhein-Westfalen liegt er bei 130,7.