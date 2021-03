RKI meldet wieder deutlich mehr Neuinfektionen - Inzidenz unverändert

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut meldet erneut stark steigende Zahlen an Corona-Neuinfektionen.

Am Mittwoch lag ihre mit 15.813 um 2378 Fälle über dem Wert der Vorwoche, wie das RKI mitteilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz verharrte dagegen bei 108,1 im Vergleich zum Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 248 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Deutschland auf 75.212. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,69 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der in Krankenhäusern registrierten Corona-Intensivpatienten war am Dienstag laut Divi Register auf 3159 gestiegen.

Die Lage ist regional sehr unterschiedlich. Neun Länder haben laut RKI eine Inzidenz von über 100. Thüringen liegt mit 210 sogar über dem Wert 200. Auch in Sachsen an der tschechischen Grenze ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf mehr als 150 geklettert. Vor allem die Landkreise in Sachsen und Bayern an der Grenze zu Tschechien weisen sehr hohe Werte auf. Dagegen meldete das Saarland eine Inzidenz von 55,5 und Schleswig-Holstein von 58,4.