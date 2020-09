ROBOTSHOP STARTET SEINEN NISCHEN-MARKETPLACE IM BEREICH DER ROBOTIK

RobotShop.com, die weltweit führende Quelle für Robotertechnologie, kündigt heute einen wichtigen Meilenstein an, indem es seine Online-Aktivitäten um einen Marketplace erweitert, der es Herstellern und Lieferanten von Robotik-Produkten ermöglicht, direkt auf seiner E-Commerce-Plattform zu verkaufen.

Seit seiner Gründung in 2003 ist RobotShop die meistbesuchte Robotik-Website der Welt. RobotShop ist in mehreren Gebieten wie Kanada, den USA, Europa und Asien vertreten. Das Unternehmen verkauft in mehr als 200 Ländern und bietet heute mehr als 500 verschiedene Marken an, die Tausende von Robotern oder Teilen und Komponenten repräsentieren, welche zum Erstellen von Roboteranwendungen benötigt werden. Durch die Schaffung des Marketplaces kann RobotShop sein Produktangebot auf alle Segmente der modernen Robotik ausweiten, d. h. private, professionelle und industrielle Robotik.

„Robotertechnologie verbreitet sich jetzt in allen Bereichen der Gesellschaft und das Entwicklungstempo ist sehr schnell. Ein neues Modell ist erforderlich, um angemessen auf die Nachfrage von Lieferanten und Kunden in diesem Bereich reagieren zu können.“, sagt Mario Tremblay, CEO von RobotShop. „Der RobotShop Marketplace ist die Grundlage für eine neue wirtschaftliche Plattform, die sich der Welt der Robotik und der aufkommenden Technologien widmet. Wir sind fest davon überzeugt, dass dies zu einem globaleren Angebot von auf dem Markt verfügbaren Roboterartikeln sowie zu einem verbesserten Erlebnis und einem besseren Service für alle führen wird.“

Der RobotShop Marketplace bietet Herstellern viele Vorteile, insbesondere den hervorragenden Ruf und die Sichtbarkeit der Marke RobotShop im Bereich der Robotik. Dieses zieht eine große Anzahl von Besuchern, Anfängern und Fachleuten mit großem Interesse an neuen Technologien sowie eine große Community zur Förderung der Kommunikation, gegenseitigen Hilfe und technischen Unterstützung an. Die Plattform enthält außerdem erweiterte Funktionen, welche die Kategorisierung von Produkten optimieren und personalisierte Bereiche für Händler schaffen, sowie eine API zur Erleichterung der betrieblichen Integration.

Laut verschiedenen Quellen wird der Robotikmarkt mit dem Start von 5G, immer leistungsfähigeren Prozessoren und künstlicher Intelligenz zu einem vorherrschenden Sektor und könnte bis 2025 den Marktwert von 200 Milliarden Dollar überschreiten.

Über RobotShop Inc.

RobotShop ist die weltweit führende Quelle für Robotertechnologie. Es bietet persönliche, Haushalts- und professionelle Roboter, Entwicklungsplattformen, Kits und spezielle Roboterteile an. RobotShop ist des Weiteren eine wichtige Quelle für die Bildung, Innovation und Forschung im Bereich der Robotik.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.robotshop.com/de und www.robotshop.com/marketplace.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200922005011/de/

