Rollic übertrifft eine Milliarde Downloads weltweit

Die an der Spitze der Charts stehenden Hyper-Casual-Spiele Hair Challenge, High Heels! und Tangle Master 3D haben jeweils über 100 Millionen Downloads erreicht

Rollic, eine Tochtergesellschaft von Zynga Inc. (Nasdaq:ZNGA), einem weltweit führenden Anbieter von interaktiver Unterhaltung, gab heute bekannt, dass es den für ein Studio bedeutenden Meilenstein von einer Milliarde Downloads über das gesamte Portfolio von Hyper-Casual-Spielen übertroffen hat. Als einer der größten Publisher von Hyper-Casual-Spielen auf der Welt hat Rollic einen einzigartigen Entwicklungsprozess mit datengestützten Erkenntnissen und strengen Testverfahren aufgestellt, um regelmäßig erfolgreiche Hyper-Casual-Spiele entwickeln und veröffentlichen zu können. Durch den Prozess von Rollic entstehen durchgängig unterhaltsame Spielkonzepte, die Anklang in der Popkultur finden und sich rasch auf führenden Social-Media-Netzwerken wie TikTok ausbreiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210805005679/de/

Rollic Surpasses 1 Billion Total Downloads Worldwide

Das wachstumsstarke Portfolio von Rollic umfasst 15 Titel, die im App Store in den USA auf Platz 1 oder 2 der am meisten heruntergeladenen kostenlosen Spiele gestiegen sind. Die Breakout-Hits Hair Challenge, High Heels! und Tangle Master 3D haben weltweit jeweils über 100 Millionen Downloads erreicht. Der vor Kurzem veröffentlichte Rollic-Titel Queen Bee erreichte im App Store in den USA Platz 1 der am meisten heruntergeladenen kostenlosen Spiele im Juni, und Arrow Fest ist seit der Veröffentlichung im Juni am gleichen Ort auf Platz 2 der am meisten heruntergeladenen kostenlosen Spiele geklettert. High Heels! beinhaltete spielbegleitend das Debüt im Juni einer einmaligen Partnerschaft mit der Modekollektion PRIDE 2021 des legendären Designers Kenneth Cole zur Feier von Diversität und zur Förderung des Bewusstseins für die Mental Health Coalition.

„Wir sind total verblüfft von den bisherigen Leistungen von Rollic in diesem Jahr“, sagte Bernard Kim, President of Publishing bei Zynga. „Rollic ist ein einzigartiger Publisher, der in der Lage ist, regelmäßig Spiele herauszubringen, die die Spieler überraschen und erfreuen. Er hat einen erfrischenden Entwicklungsansatz erfunden, der ebenso einfache wie einnehmende Spiele mit universeller Anziehungskraft hervorbringt.“

„Ich bin enorm stolz auf das Team von Rollic für diesen bedeutsamen Erfolg. Dieser Meilenstein unterstreicht die Fähigkeit von Rollic zur Verschmelzung der Kunst und Wissenschaft der Spielentwicklung mit Titeln, die bei Spielern aus allen sozialen Schichten Anklang finden“, so Burak Vardal, Mitbegründer von Rollic. „Indem wir unser Verständnis dessen, was die heutigen Spieler wollen, laufend schärfen und in jedem Quartal Hunderte von neuen Spielkonzepten aufstellen, können wir unterhaltsame und authentische Titel herausbringen, die weltweit Millionen von Spielern unterhalten.“

Zynga trat mit der Übernahme von Rollic im Oktober 2020 in den Hyper-Casual-Markt ein. Das 2018 von Burak Vardal, Deniz Basaran und Mehmet Can Yavuz gegründete Unternehmen Rollic hat sich mit seinem innovativen Entwicklungsprozess und seinem spannenden Portfolio an Hyper-Casual-Spielen rasch als Marktführer in dieser Kategorie etabliert. Die Spiele von Rollic sind in über 175 Ländern rund um die Welt für iOS- und Android-Geräte erhältlich.

Klicken Sie hier, um unterstützende Materialien für Rollic und die Spiele des Unternehmens anzuzeigen:

https://www.dropbox.com/sh/97plhmo4vnycx2c/AACrCuPm0jpAs8YDrynzz2sta?dl=0

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Mit einer gewaltigen globalen Präsenz in mehr als 175 Ländern und Regionen verfügt Zynga über ein vielseitiges Portfolio mit beliebten Spiellizenzen, die mehr als vier Milliarden Male auf Mobilgeräte heruntergeladen wurden, darunter beispielsweise CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ und Zynga Poker™. Mit Chartboost, einer führenden mobilen Werbe- und Monetarisierungsplattform, ist Zynga eine branchenführende Plattform der nächsten Generation mit der Fähigkeit zur Optimierung von programmatischer Werbung und entsprechenden Erträgen in großem Maßstab. Zynga wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Über Rollic

Rollic wurde im Dezember 2018 gegründet und ist ein in Istanbul ansässiger Spieleentwickler und Publisher, der sich auf kostenlose Hyper-Casual-Spiele für iOS und Android konzentriert. Zu den von Rollic herausgegebenen Spielen zählen Arrow Fest, Blob Runner 3D, Block Breaker Miner, Go Knots 3D, Hair Challenge, High Heels!, Onnect – Pair Matching Puzzle, Queen Bee, Ragdoll Fighter und Tangle Master 3D. Rollic hat sich zum Ziel gesetzt, äußerst ansprechende globale Titel zu produzieren und gleichzeitig ein florierendes Entwickler-Ökosystem in der Spielbranche aufzubauen. Rollic wurde im Oktober2020 von Zynga übernommen, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der interaktiven Unterhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter www.rollicgames.com oder folgen Sie Rollic auf Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter oder dem Rollic-Blog.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210805005679/de/

Kenny Johnston

kjohnston@zynga.com | +1 602-999-1890