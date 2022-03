ROUNDUP: Deutsche Bank stärkt Kapitalbasis mit weiterer Nachranganleihe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat ihr Kernkapital mit der Ausgabe zusätzlicher Nachranganleihen gestärkt. Der Nennwert der sogenannten AT1-Papiere liege bei 750 Millionen Euro, teilte der Dax-Konzern am späten Montagnachmittag mit. Die Transaktion diene dazu, die Solvabilitätsanforderungen und die Tier 1-Verschuldungsquote der Deutschen Bank zu unterstützen.

Die Wertpapiere, die sich die Deutsche Bank als zusätzliches Kernkapital anrechnen kann, haben einen jährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 6,75 Prozent bis zum 30. April 2029. "Seit Jahresbeginn haben wir bereits fünf Anleihen erfolgreich am Markt platziert", wurde Dixit Joshi, der den Bereich Treasury der Bank verantwortet, in der Mitteilung zitiert. Darunter sei die jüngste Emission von Tier 2-Kapital in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. "Somit haben wir bereits einen großen Teil unseres Refinanzierungsplans für 2022 abgearbeitet."/stw/mis/he/ngu