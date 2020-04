ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima bricht auf Rekordtief ein

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung deutscher Unternehmen ist wegen der Coronakrise so schlecht wie noch nie. Das Ifo-Geschäftsklima brach im April um 11,6 Punkte auf 74,3 Zähler ein, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag mitteilte. Das ist sowohl der stärkste jemals gemessene Rückgang als auch ein Rekordtief. Nach dem bereits starken Einbruch im Vormonat hatten Analysten einen weiteren Rückgang erwartet, allerdings nur auf 79,7 Punkte. "Die Coronakrise trifft die deutsche Wirtschaft mit voller Wucht", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

"Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen ist katastrophal", unterstrich Ifo-Chef Fuest. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten für das kommende halbe Jahr wurden von den befragten Unternehmen wesentlich schlechter bewertet. Die Lageeinschätzung brach aber noch stärker ein als die Zukunftsaussichten.

Im Dienstleistungssektor, der von den aktuellen Maßnahmen gegen die Virus-Ausbreitung besonders betroffen ist, fiel das Geschäftsklima auf ein Rekordtief. In der Industrie trübte sich die Stimmung auf den tiefsten Wert seit 2009 ein, also dem Jahr nach der Finanzkrise mit starker Rezession. Im Handel und am Bau gab das Geschäftsklima ebenfalls stark nach. Das Ifo-Geschäftsklima basiert auf einer Umfrage unter rund 9000 Unternehmen./bgf/jsl/fba