Russland greift an. Russland greift doch nicht an. Russland greift an.

Replaced by the video

(9 Uhr) Russlands Aussenminister signalisiert, dass das Ende der Diplomatie noch nicht erreicht sei. Die Wall Street zieht an! (13 Uhr) Russland dürfte am 16. Februar die Ukraine angreifen. Die Wall Street taucht ab! Die gute Nachricht: Greift Russland am 16. Februar die Ukraine nicht an, müssten wir eigentlich eine Rallye sehen, oder?

#openingbell #börse #finanzmärkte #Aktien #WallStreet