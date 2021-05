S IMMO: Nettoergebnis dreht ins Plus

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG nach einem Vorjahresverlust im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) einen operativen Gewinn von 18,2 Mio. Euro und ein Nettoergebnis von 10 Mio. Euro erzielt. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Votum.Nach Analystenaussage seien die Mieterlöse trotz der durch die Pandemie erschwerten Bedingungen um fast 3 Prozent auf 32,0 Mio. Euro gestiegen. Beim Bewertungsergebnis habe sich ein kleines Plus von 2,5 Mio. Euro ergeben. Zu beachten sei laut SRC hierbei, dass das positive Aufwertungsergebnis im Halbjahr noch weitaus höher ausfallen könne. So habe S IMMO am 10. Mai für den Stichtag 30. April eine höhere Bewertung durch einen externen Bewerter von rund 85 Mio. Euro kommuniziert. Das Nettoergebnis im ersten Quartal 2021 sei auf fast 10 Mio. Euro gestiegen, nachdem hier im Vorjahresquartal noch ein Verlust von über 21 Mio. Euro zu Buche geschlagen habe. Infolge des guten Jahresauftakts bekräftigen die Analysten das Kursziel von 26,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.05.2021, 09:35 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 28.05.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/fileadmin/S-IMMO_28May2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: AT0000652250