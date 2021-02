S&P500-Wert mit Long-Setup

Weyerhaeuser Co. - WKN: 854357 - ISIN: US9621661043 - Kurs: 32,450 $ (NYSE)

Das im S&P500 gelistete amerikanische Forstunternehmen kam am vergangenen Freitag mit Quartalszahlen - diese konnten sich sehen lassen:Weyerhaeuser Co. übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,48 die Analystenschätzungen von $0,46. Umsatz mit $2,1 Mrd. über den Erwartungen von $1,92 Mrd.Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Wie ist die Chartsituation der Aktie einzustufen?

Die Aktie befindet sich seit dem vergangenen Frühjahr in einem nach wie vor intakten Aufwärtsimpuls. Am vergangenen Montag fiel die Aktie in den Bereich der wichtigen Horizontalunterstützung in Form des Septemberhochs.

Ausgehend von dieser Marke konnte sich die Aktie bereits wieder stabilisieren. Oberhalb dieser Unterstützungsmarke ist kurzfristig der Weg des geringsten Widerstands nun wieder nordwärts in den Bereich 34 bis 36 USD.

Erst unterhalb des Montagstiefs wäre ein Rutsch Richtung EMA200 im Tageschart zu präferieren. Es bietet sich hier somit ein attraktives LONG-CRV.

