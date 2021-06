SALESFORCE - Geht da noch mehr?

Nach einem sehr guten Lauf bestimmt auch bei der Aktie von Salesforce seit Herbst 2020 eine Korrektur das Kursgeschehen. Gerade der Februar war von einer scharfen Verkaufswelle geprägt, das Jahrestief markierte der Wert Anfang März. Seither geht es tendenziell wieder aufwärts.

Dabei lässt sich ein erster Impuls bis zum maßgeblichen Abwärtstrend zählen. Ende April prallte der Dow-Jones-Wert deutlich von der Trendlinie nach unten ab, markierte aber erneut ein höheres Tief. Es folgte seit Mai eine zweite Aufwärtswelle, die a) die Länge des ersten Anstiegs von März bis April aufweist und b) eine Kurslücke im Chart bei 245,98 USD sauber geschlossen hat. Dass es nun bereits seit Tagen im Bereich von 246 USD für die Bullen nicht weitergeht, ist also kein Zufall. Denn es läuft nach Abarbeitung wichtiger Ziele eine Entscheidung, ob die Bewegung seit März nur eine Erholung auf die Verluste zuvor oder sogar ein neuer Aufwärtstrend seit März in Arbeit ist.

Lassen die Bullen nun weitere Hochs folgen, würde das Pendel in Richtung neuer Aufwärtstrend ausschlagen. Interessanterweise fallen die diesbezüglichen Fibonacci-Marken fast genau mit markanten Zwischenhochs zusammen. 268,50 und 282,55 USD könnten mittelfristige Ziele darstellen. Läuft sogar eine Welle 3, wären Kurse um bzw. leicht über 300 USD erreichbar. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Absicherungen lassen sich aktuell bereits unter das Tief bei 238,89 USD in den Markt legen. Wer Trades mehr Luft lassen möchte, legt Stopps unter den EMA50 bei derzeit rund 233 USD in den Markt.

Fazit: Die laufende Konsolidierung der Salesforce-Aktie an einem neuralgischen Punkt sollten Anleger genau beobachten. Löst sich diese bullisch auf, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Aufwärtswelle. Im Optimalfall reicht diese sogar auf neue Allzeithochs.

Salesforce.com-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)