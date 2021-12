Samsung weist Medienbericht über milliardenschwere Übernahme von Biogen zurück

Seoul (Reuters) - Die Samsung Group weist einen Zeitungsbericht zurück, wonach der südkoreanische Mischkonzern über eine milliardenschwere Übernahme des US-Biotechunternehmens Biogen nachdenke.

Der Bericht der Zeitung "Korea Economic Daily" sei "nicht wahr", schrieb die Biotech-Einheit Samsung BioLogics in einem Zulassungsantrag am Mittwoch ohne weitere Details zu nennen. Zuvor hatte das Blatt unter Berufung auf Bankenkreise von dem möglichen Deal berichtet, der Biogen bei einer Transaktion mit rund 42 Milliarden Dollar bewertet hätte. Biogen sagte, es kommentiere keine Marktgerüchte oder Spekulationen. Die Aktie des Unternehmens schloss am Mittwoch mit einem Plus von 9,5 Prozent.