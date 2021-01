SAP-Chef - Erster Handelstag von Qualtrics in Kürze

Berlin (Reuters) - Der Börsengang der SAP-Tochter Qualtrics rückt näher.

Der erste Handelstag werde "bald" sein, kündigte Firmenchef Christian Klein am Freitag gegenüber Journalisten an. "Bisher kennt niemand das genaue Datum." Ende Dezember hatte der Walldorfer Dax-Konzern den vorläufigen Börsenprospekt für die Emission an der Wall Street eingereicht. Die Bewertung dürfte zwischen zwölf und 14,4 Milliarden Dollar liegen. Qualtrics war der letzte große Zukauf von SAP und wird es wohl zunächst auch bleiben. Derzeit würden nur kleinere Akquisitionen geprüft, sagte Klein, der zugleich eine engere Zusammenarbeit mit Microsoft ankündigte.