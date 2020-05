SAP - Diese Hürde steht noch im Weg

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 107,360 € (XETRA)

Die SAP-Aktie wurde zwar vom Bullenrun im DAX gestern mitgezogen, richtig überzeugend sah die Vorstellung aber nicht aus. Auch hängt das DAX-Schwergewicht noch in einem kurzfristigen Abwärtstrend fest. Morgen findet die Hauptversammlung statt, am Donnerstag wird die Aktie ex Dividende gehandelt. Die Ausschüttung beträgt 1,58 EUR je Aktie und sollte bei charttechnischen Überlegungen auch eine Rolle spielen.

Fundamental kracht es etwas im Gebälk bei SAP. Die schnelle Abkehr von der Doppelspitze und der damit verbundene Abgang der Co-Chefin Jennifer Morgan kam am Markt nicht gut an. Alleiniger Chef ist nun seit Mai Christian Klein. Im Zuge der Veröffentlichung der Q1-Zahlen hatte das Unternehmen auch den Ausblick für den freien Cashflow einkassiert. Diese Punkte könnten bei der derzeitigen Underperformance eine Rolle spielen.

Wichtig wird es sein, mit Blick auf den Chart den Widerstand bei 108,60 EUR hinter sich zu lassen. Die Formation seit April könnte man in diesem Fall als Flagge sehen, womit ein Anstieg auf zunächst 111,80 EUR und darüber bis zur Widerstandszone zwischen 114,86 und 115,68 EUR möglich wäre. Erst wenn der DAX-Titel auch diese mittelfristige Hürde nimmt, bestünde deutlicheres Aufwärtspotenzial.

Auf der Unterseite bewahren sich die Bullen über 101,80 EUR Chancen. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal zur Unterseite könnte dagegen zu einem Rücksetzer in Richtung der Unterstützung bei 95,20 EUR führen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 27,63 28,03 30,38 Ergebnis je Aktie in EUR 2,80 3,94 4,64 KGV 39 28 23 Dividende je Aktie in EUR 1,55 1,65 1,79 Dividendenrendite 1,43 % 1,52 % 1,65 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)