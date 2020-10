SAP - Dritter Versuch

Einsteigerwissen: Allzeithoch Das Allzeithoch ist der höchste Kurs, den ein Instrument - hier die Aktie Mercadolibre - in seiner Historie erreicht hat. Oft stellt ein solches Hoch eine prominente Hürde dar. Anlagestrategien wie Can-Slim oder Darvas orientieren sich unter anderem an diesem Hoch. Erfolgt nach einer Konsolidierung ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, dann gehört eine solche Aktie zu den möglichen Kaufkandidaten in den genannten Strategien. Sie müssen aber auch noch andere Kriterien erfüllen.