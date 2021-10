SAP hebt erneut Prognose an - Mehr Geschäft in der Cloud

Frankfurt (Reuters) - Der Softwarekonzern SAP hat zum dritten Mal innerhalb weniger Monate seine Ziele angehoben.

Wegen der voraussichtlich weiter wachsenden Einnahmen im Cloud-Geschäft erwartet der Walldorfer Dax-Konzern für das Gesamtjahr einen höheren Gewinn und Umsatz als bisher in Aussicht gestellt, wie SAP am späten Dienstagabend mitteilte. "Unsere Strategie geht eindeutig auf", erklärte Vorstandschef Christian Klein. "Wir erleben eine Rekordnachfrage nach unseren Anwendungen und unserer Plattform." Das Geschäft in der Cloud wird für den Oracle-Rivalen immer wichtiger.

Das währungsbereinigte Betriebsergebnis soll 2021 in einer Spanne von 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro liegen. Zuletzt hatte SAP die Ergebnisprognose im Juli auf 7,95 bis 8,25 Milliarden Euro angehoben. Die währungsbereinigten Cloud- und Softwareerlöse sollen im Gesamtjahr auf 23,8 bis 24,2 Milliarden Euro steigen. Bislang strebte SAP hier 23,6 bis 24,0 Milliarden Euro an.

"Unser Cloudgeschäft wächst immer schneller und hat zu unserem verbesserten Ausblick für das Gesamtjahr geführt", erklärte SAP-Finanzchef Luka Mucic. Alleine die durch die Cloud generierten Erlöse sollen 2021 auf 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro steigen - ebenfalls mehr als bislang vorhergesagt. Jedoch ist SAP damit noch weit von seinem Ziel entfernt, die Cloud-Erlöse bis 2025 auf mehr als 22 Milliarden Euro zu steigern.

FIRMENKUNDEN SOLLEN IN DIE WOLKE GEHEN

Der Vorstand will das fast 50-jährige Unternehmen stärker auf die Cloud ausrichten und dafür das traditionelle Software-Geschäft mit Lizenzmodellen für serverbasierte Computerprogramme hinter sich lassen. Ein Programm zur Geschäftstransformation soll mehr der rund 400.000 Firmenkunden in die Datenwolke locken und sie zur Nutzung von gemieteten Anwendungen im Internet bewegen, was zu einer Verlagerung der Umsätze führt. Das Angebot stoße weiterhin auf eine hohe Nachfrage, teilte SAP mit.

Im dritten Quartal kletterte das währungsbereinigte Ergebnis vorläufigen Zahlen zufolge um zwei Prozent auf 2,10 Milliarden Euro. Die Umsätze legten währungsbereinigt um fünf Prozent auf 6,84 Milliarden Euro zu.

Der sogenannte Cloud Backlog - eine Art Auftragsbestand für die nächsten zwölf Monate - legte um rund ein Viertel auf 8,17 Milliarden Euro zu. Mit dieser Kennzahl will SAP Investoren einen Einblick in Fortschritte bei der Verlagerung von Geschäft in die Cloud bieten.