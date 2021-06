SAP: Hopp oder Top

Insgesamt kann die SAP-Aktie seit den Tiefs aus November letzten Jahres um 90,00 Euro wieder auf einen Aufwärtstrend zurückblicken, in einem ersten Schritt ging es über den EMA 50 auf 111,94 Euro aufwärts, nach einer kurzen Zwischenpause im Frühjahr konnte schließlich das aktuelle Jahreshoch bei 121,00 Euro gesetzt werden. Nach einem neuerlichen Pullback zurück auf die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 nahm die Aktie im Juni wieder sichtlich Anlauf und notiert auf dem aktuellen Niveau des Jahreshochs. Ein Ausbruch darüber könnte infolgedessen ein Kaufsignal etablieren, allerdings nur, wenn ein nachhaltiger Ausbruch darüber zustande kommt.

Weichenstellung am Jahreshoch

Für ein greifbares Kaufsignal mit anschließenden Zielen um 125,00 sowie 129,60 Euro muss bei der SAP-Aktie ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 121,00 Euro gelingen. Nur dies würde eine Fortsetzung der Erholung an die genannten Zielbereiche erlauben zu vollziehen und sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten. Ein Verbleib zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten sowie den Jahreshochs wäre zunächst als neutral zu bewerten. Kritisch dagegen ein Kursrutsch unter die Mehrfachunterstützung verlaufend um 111,94 Euro. In diesem Szenario müssten nämlich zwingend Abschläge auf zunächst 105,00 sowie darunter auf 103,50 Euro einkalkuliert werden.

SAP (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 119,58 // 121,00 // 121,78 // 122,60 // 124,08 // 125,32 Euro Unterstützungen: 118,48 // 116,80 // 115,36 // 114,20 // 113,62 // 111,94 Euro

Fazit

Ein nachhaltiger Kursanstieg über die aktuellen Jahreshochs von 121,00 Euro könnte für die nächsten Wochen weiteres Potenzial zunächst an 125,00, darüber an die mittelfristige Hürde von 129,60 Euro freisetzen. Hierzu sollte allerdings mindestens ein Tagesschlusskurs oberhalb der aktuellen Jahreshochs vorliegen, in diesem Sinne könnte dann ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV3A57 gestartet werden. Ziele im Schein ließen sich dann bei 0,71 und 1,17 Euro errechnen. Eine Verlustbegrenzung sollte die Marke von 118,75 Euro vorerst allerdings nicht überschreiten, woraus sich rechnerisch ein Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,09 Euro ergibt.

Strategie für steigende Kurse WKN: DV3A57 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,31 - 0,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 116,4708 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 116,4708 Euro akt. Kurs Basiswert: 119,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,17 Euro Hebel: 37,8 Kurschance: + 255 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Haftungsausschluss

