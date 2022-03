SAP - Klare Handelsmarken beim DAX-Schwergewicht

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 99,720 € (XETRA)

Am Montag erreichte die SAP-Aktie beinahe nochmal das Jahrestief, vom schwachen Handelsstart an setzten verstärkt Käufe ein. Im gestrigen Handel kam es dann zu einem weiteren Erholungsschub, der die Aktie bis an die Hochs von Ende Februar brachte. Dort kommt es zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie hat in dieser Woche also eine Handelsspanne definiert, die klare Handelsmarken bietet. Unklar ist momentan allerdings, ob es sich hier um den Versuch einer Bodenbildung oder lediglich um eine bärische Konsolidierungsbewegung im intakten Abwärtstrend handelt.

Doppelboden oder doch nicht?

Bei 11,50 - 101,80 EUR hat die Aktie mit der Rangeoberkante einen guten Trigger für die Bullen. Gelingt der Aktie ein nachhaltiger Ausbruch nach oben, entstehen mit der Vollendung eines Doppelbodens kleine Kaufsignale für einen Anstieg bis 106,80 - 107,50 oder sogar 112,70 - 114,00 EUR.

Kippt die Aktie jedoch wieder deutlich nach unten weg und nähert sich den Tiefs wieder an, steigt die Gefahr weiterer Abgaben. Aber erst ein signifikanten Bruch des Tiefs bei 94,48 EUR würde neue Verkaufssignale liefern, Abgaben bis 89,93 EUR könnten folgen.

Fazit: Ein Ausbruch aus der Handelsspanne der letzten beiden Wochen könnte neue Handelsimpulse für die SAP-Aktie liefern. Innerhalb der Handelsspanne besteht kein akuter Handlungsbedarf.

SAP AG

Auch interessant:

C

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch Guidants. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consors habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnell aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über Guidants testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)